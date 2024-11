O Portugal-Chéquia estabeleceu um novo recorde de espectadores numa partida de futebol feminino em Portugal.

A assistir ao jogo da ronda decisiva do play-off de acesso ao Euro 2025 estiveram 40.189 pessoas.

Foi o dobro da anterior melhor casa num jogo da seleção feminina (20.123 num Portugal Ucrânia no Estádio do Bessa em 2023) e mais 9 mil do que o encontro de apresentação da equipa feminina do FC Porto no verão passado, quando 31.093 espectadores preencheram as bancadas do Dragão frente à União de Leiria.