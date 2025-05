O Benfica despediu-se da World Sevens Football, esta quinta-feira, com mais duas derrotas.

Depois do desaire na véspera com o Paris Saint-Germain, as encarnadas foram derrotadas no Estádio António Coimbra da Mota pelo Manchester United, por 3-1, e pela Roma, nos penáltis, após uma igualdade a dois golos.

Diante das inglesas, Andreia Norton (21m) marcou o golo do Benfica, que não contrariou os tentos de Celin Bizet Ildhusoy (1m) e Simi Awujo (12 e 18m).

Já frente às italianas, marcaram Catarina Amado (9m) e Jody Brown (29m). Alayah Pilgrim (28m) e Evelyne Viens (29m) assinaram os golos da Roma.

PSG e Manchester United avançaram para as meias-finais por terem terminado nas duas primeiras posições do Grupo 2. Bayern Munique e Manchester City foram as mais bem colocadas do Grupo 1.

Após a eliminação da World Sevens Football, a treinadora do Benfica, Filipa Patão, reuniu o grupo no relvado e alongou-se no discurso. De resto, deverá ter sido a última palestra da treinadora de 36 anos à equipa. Segundo a imprensa, Patão está prestes a mudar-se para o Boston Legacy, dos EUA.