OFICIAL: Alexandra Popp deixa Wolfsburgo para cumprir um sonho no Dortmund
Histórica avançada alemã quer ajudar o clube a chegar à primeira divisão
Histórica avançada alemã quer ajudar o clube a chegar à primeira divisão
Alexandra Popp vai deixar o Wolfsburgo no final da temporada, após 14 anos.
Durante a passagem pelo clube, a avançada conquistou sete campeonatos, 11 Taças da Alemanha e duas Ligas dos Campeões.
Popp, no entanto, ainda não vai colocar um ponto final na carreira. O Borussia Dortmund anunciou, este sábado, a contratação da avançada de 34 anos, que assina até 2029 para tentar levar o clube do coração à primeira divisão - atualmente, está na luta pela subida ao segundo escalão.
«O meu coração bate por este clube. Estou a chegar ao fim da minha carreira e preciso de ouvir o meu corpo. Eu não queria perder a oportunidade de jogar com a camisola do Borussia Dortmund. O interesse do clube deixou-me orgulhosa desde o primeiro momento e fiquei imediatamente com um grande sorriso no rosto. É muito empolgante para mim poder ajudar a moldar o futuro do clube», disse a avançada, aos meios de comunicação do clube germânico.
Esta época, a internacional alemã leva 12 golos e cinco assistências em 25 jogos.
Welcoming one of the greats to her new home! 🖤💛— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 14, 2026
With three Champions League titles, seven German championships, 13 DFB Cups, and an Olympic gold medal to her name, Alexandra Popp joins the BVB women’s team on a free transfer for the 2026/27 season! 🙌✍️ pic.twitter.com/9LchBxOoeu