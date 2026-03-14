Alexandra Popp vai deixar o Wolfsburgo no final da temporada, após 14 anos.

Durante a passagem pelo clube, a avançada conquistou sete campeonatos, 11 Taças da Alemanha e duas Ligas dos Campeões.

Popp, no entanto, ainda não vai colocar um ponto final na carreira. O Borussia Dortmund anunciou, este sábado, a contratação da avançada de 34 anos, que assina até 2029 para tentar levar o clube do coração à primeira divisão - atualmente, está na luta pela subida ao segundo escalão.

«O meu coração bate por este clube. Estou a chegar ao fim da minha carreira e preciso de ouvir o meu corpo. Eu não queria perder a oportunidade de jogar com a camisola do Borussia Dortmund. O interesse do clube deixou-me orgulhosa desde o primeiro momento e fiquei imediatamente com um grande sorriso no rosto. É muito empolgante para mim poder ajudar a moldar o futuro do clube», disse a avançada, aos meios de comunicação do clube germânico.

Esta época, a internacional alemã leva 12 golos e cinco assistências em 25 jogos.