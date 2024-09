A internacional portuguesa Jéssica Silva, que há cerca de um mês saiu do Benfica para reforçar o Gotham, dos EUA, revelou na noite desta quinta-feira que foi submetida a uma cirurgia para remover um mioma, tumor benigno que cresce no tecido do útero.

«A vida é mesmo estranha. Num momento estou no pico da felicidade, cheia de energia e muito contente, e, no outro, o medo invade-me. Senti-me pequenina e mais vulnerável do que nunca. Mas é a vida a acontecer… E valem as minhas ganas de continuar a ser feliz, e a vontade/capacidade de seguir em frente e de continuar a lutar. Passei por uma cirurgia de urgência para remover um mioma, e quero aproveitar para falar sobre uma aprendizagem minha: ouvir o nosso corpo é importante, mas não ter medo de cuidar de nós mesmas é ainda mais importante», referiu Jéssica Silva, numa mensagem publicada na noite desta quinta-feira, através das suas redes sociais, em que revelou ter efetuado a miomectomia.



«Eu sei o que é sentir medo – medo de descobrir algo grave, medo de ouvir o que não queremos. Cheguei a marcar consultas e voltar para trás com receio, mas enfrentar esse medo é o primeiro passo para garantir a nossa saúde. Estou a partilhar isto porque acredito que não sou a única a sentir essas dúvidas e angústias. Por isso, apelo a todas: não deixem o medo parar-vos. Marquem as consultas de ginecologia, cuidem de vocês mesmas, porque, no fim, há sempre uma solução. Eu removi um belo mioma e estou cheia de força e a caminho de uma rápida recuperação! Uns dias e estou de volta a fazer aquilo que mais amo», afirmou Jéssica, que está de volta ao estrangeiro para prosseguir a sua carreira no futebol.

Jéssica Silva, de 29 anos, jogou no Benfica nas últimas três épocas e volta a representar um clube dos EUA, depois do Kansas City em 2021.