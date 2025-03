A internacional portuguesa Kika Nazareth regressou à competição este domingo e marcou um dos golos da goleada do Barcelona ao Valencia, por 4-1, em jogo da 21.ª jornada da liga espanhola feminina.

Titular no jogo, Kika Nazareth fez o golo que colocou o Barcelona em vantagem, aos 22 minutos, numa bela combinação com Alexia Putellas, já depois de a mesma Putellas ter feito o 1-1 (18m), em resposta ao golo de Marina Martí para a equipa visitante (15m).

O golo de Kika:

Na segunda parte, Ema Pajor (66m) e Aitana Bonmatí (89m) fizeram os outros dois golos das catalãs, já sem Kika em campo (saiu aos 62m).

Kika tinha sido dada como inapta na concentração da Seleção e foi dispensada, após o jogo com a Inglaterra e antes do jogo com a Bélgica, tendo falhado os primeiros dois jogos de março do Barcelona, ante Eibar e Real Madrid.

O Barcelona é líder da liga, com 60 pontos, mais oito do que o Real Madrid, que tem 52 e este domingo defronta o Sevilha, podendo repor a diferença em cinco pontos.