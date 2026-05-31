Futebol feminino: «Bis» de Tânia Mateus mantém Rio Ave na Liga
Vilacondenses venceram o Gil Vicente por 2-0
O Rio Ave garantiu, este domingo, a permanência na Liga feminina ao vencer o Gil Vicente por 2-0, no segundo jogo do play-off. Tânia Mateus esteve em destaque ao apontar um «bis».
Depois de um empate (1-1) no primeiro jogo do play-off, o Rio Ave foi a Barcelos com a missão de garantir a permanência na Liga. A formação de Vila do Conde entrou melhor, tendo, inclusive, duas grandes oportunidades a abrir a partida. Ana Assucena esteve perto de inaugurar o marcador, mas atirou à trave por duas vezes, nos primeiros dez minutos.
Aos 13 minutos, a defesa optou por passar e encontrou Tânia Mateus. A avançada não desperdiçou na cara da guarda-redes e atirou para o primeiro do encontro. Na segunda parte (50m), a camisola sete correspondeu assertivamente ao cruzamento de Ana Filipa Ribeiro e fez o 2-0.
Com esta vitória, o Rio Ave garante a permanência na Liga, após ter terminado no oitavo e antepenúltimo lugar.