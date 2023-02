Portugal, que garantiu esta quarta-feira um histórico e inédito apuramento para um Mundial feminino de futebol, vai integrar o grupo E do Mundial 2023, tendo como adversários os Estados Unidos, o Vietname e os Países Baixos.

A fase final da competição, que se realiza de 20 de julho a 20 de agosto, teve o sorteio realizado em outubro e Portugal já sabia de antemão quem poderia defrontar, em caso de apuramento, o que agora aconteceu.

As comandadas de Francisco Neto estreiam-se face às neerlandesas (23 de julho), depois encontram as vietnamitas (27) e, a fechar, jogam com as campeãs norte-americanas (1 agosto), precisando, para chegar aos oitavos de final, de ficar num dos dois primeiros lugares.

Pouco antes de Portugal vencer os Camarões, o Haiti venceu o Chile por 2-1 e também garantiu uma das três vagas por definir. O Haiti vai para o grupo D.

Falta apenas um jogo do play-off intercontinental, o Paraguai-Panamá (01h00 de quinta-feira).