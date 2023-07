A jovem futebolista Olivia Smith é reforço do Sporting, anunciou esta sexta-feira o emblema verde e branco.

A médio ofensiva assinou até 2026 e está atualmente ao serviço do Canadá no Mundial 2023, antes de juntar-se ao grupo treinado por Mariana Cabral.

Olivia Smith estava no The Pennsylvania State University, equipa de futebol universitário dos Estados Unidos. Antres, dividiu a formação em clubes do Canadá: North Toronto Nitros SC e Super REX Ontario.S

Smith é a mais jovem da seleção no Mundial 2023 e é a mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa A do seu país: fê-lo em 2019, com 15 anos. De resto, foi nesse ano que fez as duas únicas internacionalizações. É, ainda, a segunda melhor marcadora de sempre das seleções jovens do Canadá, tendo menos três do que uma das figuras do futebol do país, Christine Sinclair, de 40 anos.