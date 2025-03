O Portugal-Espanha, jogo da 3.ª jornada da Liga das Nações feminina, tem «lotação esgotada», anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao final da manhã desta quarta-feira.

«Os últimos bilhetes que se encontravam à venda já não estão disponíveis», refere a FPF, em comunicado.

O duelo ibérico está marcado para dia 4 de abril, sexta-feira, pelas 19h45, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. A 8 de abril, Portugal joga fora ante a campeã do mundo, em Vigo (18h00).

Portugal ocupa o 2.º lugar do grupo A3, com quatro pontos, os mesmos da líder Inglaterra e mais um do que a Espanha, que tem três. A Bélgica ocupa o 4.º e último lugar, ainda sem pontos.