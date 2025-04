A seleção portuguesa feminina de sub-19 selou nesta terça-feira o apuramento para a fase final do Europeu da categoria, após empatar a um golo com a Noruega na terceira jornada do Grupo A2 de qualificação.

Num jogo realizado na Cidade do Futebol, Neide Guedes respondeu, aos 76 minutos, à vantagem precoce conquistada pelas nórdicas logo aos 15 minutos por intermédio de Anna Nigardsoy.

As comandadas de Marisa Gomes fecharam a fase de apuramento sem derrotas, com sete pontos, os mesmos da Noruega, que precisava de ganhar para garantir a ultrapassagem e o consequente apuramento para a competição.

Portugal foi semifinalista em 2012, na única presença no Europeu feminino de sub-19, cuja fase final da 22.ª edição vai decorrer entre 15 e 27 de junho, com a anfitriã Polónia e os vencedores dos sete grupos da Liga A.