Portugal recebeu e venceu a Noruega por 3-2, esta terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, somando a primeira vitória no Grupo A2 da Liga das Nações feminina.

Dois golos de Carole Costa, ambos de penálti, já depois de um golo de Andreia Jacinto, deram os três primeiros pontos à seleção feminina, comandada por Francisco Neto.

Num jogo em que teve quatro alterações no onze inicial face à derrota de sexta-feira em França, o duelo em Barcelos começou com um grande susto, depois de um choque entre a guarda-redes lusa Inês Pereira – uma das novidades no onze – e a atacante Sophie Haug, logo aos dois minutos. O jogo esteve interrompido até ao minuto seis e ambas tiveram de ser substituídas de forma forçada.

Aos 32 minutos, Frida Maanum deu vantagem à Noruega, num remate de pé direito a bater Patrícia Morais, mas Portugal ainda conseguiu dar a volta até ao intervalo. Ao minuto 38, Andreia Jacinto, com um forte remate de pé direito, fez o 1-1 na área e, ao minuto 44, de penálti, Carole Costa assinou o 2-1.

Já na segunda parte, Elisabeth Terland – que tinha entrado nos minutos iniciais para o lugar de Haug – fez o 2-2 aos 58 minutos, mas nova grande penalidade daria a vitória a Portugal, no pé direito de Carole Costa.

No outro jogo do grupo, esta tarde, a França venceu a Áustria (0-1) com um golo de Wendie Renard, para manter a liderança isolada no grupo A2.

As francesas têm seis pontos, Portugal três e Áustria e Noruega um ponto cada.