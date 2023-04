A lista de 55 pré-convocadas de Portugal para o Mundial feminino 2023 já foi entregue à FIFA através da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os nomes que constam na lista enviada ao organismo mundial tem oito guarda-redes, seis defesas-direitos, dez centrais, quatro defesas-esquerdos, 15 médios e 12 avançados.

Este elenco, provisório, pode ainda vir a ter, porém, alguma alteração (ou não), na nova lista que vai ser enviada em junho, mês anterior ao Mundial.

Depois disso, a lista final de 23 atletas eleitas pelo selecionador nacional Francisco Neto para a inédita presença de Portugal num Mundial feminino vai ser conhecida na primeira quinzena de julho.

Portugal está no grupo E do Mundial 2023, tendo como adversários os Estados Unidos, o Vietname e os Países Baixos. O primeiro jogo é frente às neerlandesas (23 de julho), o segundo contra as vietnamitas (27 de julho) e o terceiro contra as norte-americanas (1 de agosto). Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os oitavos de final.

O Mundial 2023 joga-se de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

Lista de pré-convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Sp. Braga), Rute Costa (Benfica), Sierra Cotta (Panthers), Bárbara Santos (Marítimo), Ana Rita Oliveira (Ouriense), Daniela Araújo (Lank Vilaverdense), Carolina Vilão (Benfica);

Defesa-direito: Matilde Fidalgo (Betis), Catarina Amado (Benfica), Ana Borges (Sporting), Lúcia Alves (Benfica), Mónica Mendes (Servette), Nelly Rodrigues (Marselha);

Centrais: Carole Costa (Benfica), Sílvia Rebelo (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Bruna Costa (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Raquel Infante (Famalicão), Giovana Maia (Parma), Clara Moreira (Nantes), Gabriela Vinhas (Famalicão), Inês Maia (Famalicão);

Defesa-esquerdo: Joana Marchão (Parma), Alícia Correia (Sporting), Ágata Pimenta (Servette), Madalena Ferreira (Lank Vilaverdense);

Médios: Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Alavés), Tatiana Pinto (Levante), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Benfica), Vanessa Marques (Sp. Braga), Kika Nazareth (Benfica), Ana Rute (Sp. Braga), Suzane Pires (Ferroviária), Joana Martins (Sporting), Maria Alagoa (Florida State), Maria Miller (Famalicão), Nicole Nunes (Sp. Braga), Ana Albuquerque (Rice University)

Avançadas: Jassie Vasconcelos (Torreense), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Telma Encarnação (Marítimo), Carolina Mendes (Sp. Braga), Ana Capeta (Sporting), Kelsey Araújo (Le Havre), Marta Ferreira (Damaiense), Melissa Gomes (Bordéus), Ana Dias (Zenit), Beatriz Fonseca (Sp. Braga), Ana Teles (Sporting).