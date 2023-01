Sporting de Braga, Benfica, Sporting e Famalicão garantiram, esta quarta-feira, a qualificação para as meias-finais da quarta edição da Taça da Liga feminina de futebol.

Na segunda mão dos quartos de final, e após o 0-0 em casa, o Sporting de Braga, atual detentor do título, venceu na visita ao Atlético Ouriense, garantindo uma das vagas nas meias-finais.

Já o Benfica, finalista vencido da anterior edição, conservou a vantagem de 5-0 obtida na primeira mão em casa, fechando a eliminatória com uma vitória por 3-2 na visita ao Valadares Gaia.

O Sporting e o Famalicão, que foram eliminados nas meias-finais na última edição, eliminaram Damaiense e Lank Vilaverdense, respetivamente. As leoas venceram fora o Damaiense, por 4-1, após o triunfo por 1-0 no primeiro jogo. As famalicenses, que tinham ganho por 3-1 em casa, venceram na visita a Vila Verde, por 1-0.

Desta forma, repetem-se os semifinalistas das duas últimas edições da prova.