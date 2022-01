Benfica e Sporting de Braga vão defrontar-se nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina de futebol, numa reedição da última final, a da edição 2019/2020, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Numa eliminatória que conta já com 11 clubes da primeira divisão, dois do segundo escalão, um do terceiro e ainda duas vagas por apurar vindas da eliminatória anterior, o Sporting vai receber o Valadares Gaia, o Famalicão o Gil Vicente e o Marítimo o Vilaverdense, nos duelos de equipas da primeira.

Na época 2020/2021, a prova foi interrompida à terceira eliminatória e não prosseguiu, devido à pandemia da covid-19.

Na final de 2019/2020, disputada em janeiro de 2021, o Sporting de Braga venceu o Benfica por 3-1, alcançando a sua primeira Taça de Portugal no feminino. O Benfica vencera a edição anterior, de 2018/2019, também pela primeira vez na história: 4-0 na final, ante o Valadares Gaia.

A eliminatória está agendada para 12 de fevereiro.