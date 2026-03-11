O Valadares de Gaia venceu o Sporting e segue para a final da Taça da Liga. Depois de um empate (1-1) no tempo regulamentar, a formação da casa levou a melhor nos penáltis (3-0).

A formação visitante chegou à vantagem tarde na partida. Claudia Neto, que havia entrado na partida aos 69 minutos, colocou as leoas na vantagem (78m). Com este golo, a média de 37 anos chegou aos três remates certeiros na temporada.

A resposta do Valadares de Gaia chegou em cima do apito final. Jennie Lakip restabelceu a igualdade no marcador. A avançada norte-americana igualou Motunrayo Ezekiel no topo das melhores marcadoras da competição (ambas com três golos).

Na decisão por penáltis, a formação leonina desperdiçou todas as oportunidades que teve, enquanto que o Valadares de Gaia garantiu a passagem para a final da Taça da Liga com três grandes penalidades certeiras.

Na final, o emblema de Gaia joga diante do Torreense que, recorde-se, eliminou o Benfica.