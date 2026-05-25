Guarda-redes do Sporting estreia-se nas convocatórias da Seleção feminina
Catarina Potra chamada para o lugar de Rute Costa
A guarda-redes Catarina Potra, do Sporting, foi chamada à seleção feminina de futebol de Portugal esta segunda-feira, estreando-se em convocatórias da equipa principal lusa.
Catarina Potra substitui Rute Costa (Torreense) nos dois últimos encontros no Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações feminina, com Rute Costa a sair da convocatória «por motivos pessoais», segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
A guardiã do Sporting já tinha sido internacional nos escalões jovens por sete vezes (sub-15, sub-17, sub-19 e sub-23).
Portugal já tem assegurado o apuramento para o play-off do Mundial 2027 e procura acabar o Grupo 3 da Liga das Nações só com vitórias, com o primeiro lugar (e consequente estatuto de cabeça de série no play-off) e subir à Liga A: recebe a Letónia a 5 de junho às 20 horas no Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) e visita à Finlândia dia 9, em Tampere, no Estádio Tammelan.
Portugal tem 12 pontos, mais três do que a Finlândia e seis do que a Eslováquia. A Letónia ainda não pontuou.
Lista de convocadas atualizada:
Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga), Catarina Potra (Sporting).
Defesas: Alice Marques (Sevilha, Esp), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Benfica), Joana Marchão (Servette, Sui), Nelly Rodrigues (Nantes, Fra).
Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Faria (Al Nassr, Ara), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Dolores Silva (Levante, Esp), Fátima Pinto (Estrasburgo, Fra), Kika Nazareth (FC Barcelona, Esp), Nádia Bravo (Sporting de Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus, Ita).
Avançadas: Ana Capeta (Juventus, Ita), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al-Hilal, Ara), Lúcia Alves (Benfica), Nádia Gomes (Chicago Stars, EUA).