Feminino
Há 1h e 17min
Sp. Braga vence Sporting rumo aos «quartos» da Taça de Portugal feminina
Vitória por 1-0
O Sporting de Braga venceu o Sporting por 1-0 e garantiu, este sábado, o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal feminina de futebol.
O único golo do jogo que abriu os oitavos de final foi apontado pela internacional islandesa Ásdis Halldórsdóttir, aos 87 minutos de jogo, num remate colocado de pé direito.
A equipa treinada pelo alemão Marwin Bolz deixa pelo caminho as comandadas de Micael Sequeira, sendo o primeiro conjunto apurado para os quartos de final.
Este sábado jogam-se ainda o Gil Vicente-Vitória (14h00) e, às 15 horas, o Torreense-U. Leiria, o Feirense-Rio Ave, o Fut. Benfica-Famalicão e o FC Porto-Juveforce. O Damaiense-Benfica é no domingo (11h00) e o Marítimo-Valadares Gaia foi adiado.
