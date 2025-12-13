O Sporting de Braga venceu o Sporting por 1-0 e garantiu, este sábado, o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal feminina de futebol.

O único golo do jogo que abriu os oitavos de final foi apontado pela internacional islandesa Ásdis Halldórsdóttir, aos 87 minutos de jogo, num remate colocado de pé direito.

A equipa treinada pelo alemão Marwin Bolz deixa pelo caminho as comandadas de Micael Sequeira, sendo o primeiro conjunto apurado para os quartos de final.

Este sábado jogam-se ainda o Gil Vicente-Vitória (14h00) e, às 15 horas, o Torreense-U. Leiria, o Feirense-Rio Ave, o Fut. Benfica-Famalicão e o FC Porto-Juveforce. O Damaiense-Benfica é no domingo (11h00) e o Marítimo-Valadares Gaia foi adiado.

