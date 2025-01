A equipa de futebol feminino do Sporting goleou o Damaiense (6-0), esta quarta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça da Liga.

Ao intervalo, a equipa leonina já estava a vencer por 2-0, com golos de Andrea Norheim (23m) e Diana Silva (26m), dilatando o resultado na segunda parte com golos de Andreia Bravo (grande penalidade aos 62m), Brittany Raphino (69m), Joana Martins (90m) e Ana Borges (90+4m).

Com o resultado expressivo, as leoas ficam com pé e meio na final da Taça da Liga. A segunda mão está marcada para 12 de fevereiro, às 11h, no Campo Carlos Salema, em Lisboa.

A equipa vencedora terá como possível adversário na final da Taça da Liga, Benfica ou Torreense, sendo que as águias venceram por 3-0 no jogo que decorreu esta tarde em Torres Vedras.