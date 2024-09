Suécia e Dinamarca confirmaram, esta terça-feira, candidatura conjunta à organização do Europeu feminino de futebol de 2029, juntando-se a Portugal e à Alemanha na corrida.

«Durante esta terça-feira, a SvFF [Associação Sueca de Futebol] e a DBU [Associação Dinamarquesa de Futebol] notificaram oficialmente a UEFA de que as duas associações de futebol prepararão uma candidatura conjunta para o Campeonato Europeu de 2029», refere a SvFF, em comunicado. Também a DBU confirmou a candidatura conjunta, em nota oficial. «A Dinamarca e a Suécia juntaram-se oficialmente à batalha para levar a fase final do Europeu aos nórdicos. Ambas as associações de futebol estão satisfeitas por terem dado mais um passo na busca pela sede do Campeonato da Europa de 2029», referem os dinamarqueses.

A 4 de setembro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a intenção de se candidatar à organização do Europeu de 2029, tendo recebido posteriormente a concorrência da Alemanha, uma das maiores potências da modalidade.

O processo de candidatura ao Euro2029 arrancou em 23 de julho último, quando a UEFA determinou que as federações interessadas em acolher a competição tinham até esta terça-feira para manifestarem interesse. O calendário prossegue com a publicação dos requisitos (1 de outubro), seguindo-se as entregas do dossiê preliminar de candidatura (12 de março de 2025), e do final (28 de agosto), até à decisão, prevista para dezembro de 2025.

Segundo a UEFA, as propostas devem incluir oito estádios: um com pelo menos 50 mil lugares, três com mais de 30 mil e quatro acima dos 20 mil.