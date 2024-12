A nova competição europeia feminina de futebol será denominada Taça Europa (Women’s Europa Cup), anunciou a UEFA, esta segunda-feira.

O anúncio de uma nova prova europeia já tinha sido feito há cerca de um ano e vai arrancar na próxima temporada, 2025/26, com um formato de eliminatórias a duas mãos. Portugal, que quanto à Liga dos Campeões já tem confirmadas três equipas nas próximas duas épocas, também pode vir a ter equipas nesta competição.

O Comité Executivo da UEFA também revelou, esta segunda-feira, um novo recorde de verbas a distribuir pelos clubes que vão participar nas provas femininas, num projeto a cinco temporadas.

Em cada uma das duas primeiras temporadas (2025/26 e 2026/27), vão ser distribuídos 37,7 milhões de euros (ME) entre as equipas, sendo que nas três seguintes o valor deve chegar aos 46,7 ME.

Para o Euro 2025, no qual vai estar Portugal, a UEFA vai distribuir 41 ME, o que representa um aumento de 156 por cento relativamente a 2022, ano da última edição da prova.

Pela primeira vez, as federações nacionais vão distribuir uma parte da verba recebida (entre 30 e 40 por cento) às jogadores, com os clubes que cederem futebolistas às seleções a receberem um total de seis ME.