O Fenerbahçe comunicou na manhã desta sexta-feira o despedimento de José Mourinho. O treinador português, de 62 anos, estava no cargo há 15 meses, mas a derrota no Estádio da Luz e consequente eliminação no play-off da Champions culminaram na rutura.

«Despedimo-nos de José Mourinho e agradecemos os esforços pela nossa equipa, desejando sucesso no futuro», escreveu o emblema turco.

Ao cabo de 62 jogos, o “Special One” conseguiu 37 triunfos, mas sem qualquer título. Na última época foi “vice” do campeonato e saiu de cena nos “quartos” da Taça e nos “oitavos” da Liga Europa. Já em 2025/26, além da eliminação no play-off da Champions, levava uma vitória e um empate no campeonato.

Num percurso raramente fácil ou estável, com braços de ferro internos no Fenerbahçe e com altos representantes do futebol turco, José Mourinho encerra – pela porta pequena – a estreia no país mais a Leste onde já treinou. A imprensa turca avança que o treinador português vai receber uma indemnização de nove milhões de euros.

Este é o quinto despedimento consecutivo para José Mourinho, uma vez que o mesmo desfecho se verificou por Roma, Tottenham, Man United e Chelsea.

