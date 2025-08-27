José Mourinho analisou a derrota do Fenerbahçe ante o Benfica, por 1-0, nesta quarta-feira, que carimbou a eliminação dos turcos da Liga dos Campeões. O treinador português admitiu justiça no resultado.

Lesão de Nélson Semedo

«É um grande jogador, é um jogador importante para nós, mas não penso que deva agarrar-me à lesão do Semedo para tentar justificar uma derrota no jogo.»

Disse que eliminatória era 50/50

«Disse que devíamos tentar tudo, era uma questão de princípio. Não queria considerar ninguém o favorito, mas disse-o como um princípio de vida. O Benfica é uma equipa mais forte, mais experiente, é um clube que conhece este tipo de jogo. Portanto, obviamente, existe a tristeza de não conseguir. E se analisar este resultado com coerência e com tranquilidade, acho que se pode definir, no primeiro jogo, as duas equipas foram equilibradas. Neste jogo, na primeira parte, Benfica foi muito melhor do que nós, não foi melhor. E na segunda parte, fomos um pouco melhores até à expulsão do Talisca.»

Bruno Lage surpreendeu-o?

«Trabalhámos em cima de todas as possíveis opções e o Barreiro era uma delas. Eu acho que a primeira parte tem muito a ver com experiência, tem muito a ver com falta de confiança. Não era o nosso habitat natural. A pressão que existia sobre a equipa, que ontem tentei desviar um bocadinho para o outro lado, não é uma coisa a que eles estejam efetivamente habituados. O Benfica é Champions.»