Mourinho fora dos microfones: «Amanhã é ganhar ou vencer nos penáltis»
Treinador português deixou previsão aos jornalistas já após ter-se levantado da mesa de conferência de imprensa
«O Benfica é uma boa equipa... muito completa, competitiva e equilibrada»
«Nós não temos muitas opções para fazer coisas diferentes»
«Geny Catamo na lista do Fenerbahçe? Honestamente acho que nem há nenhuma lista»
«Apuramento do Fenerbahçe? Consegui coisas muito mais importantes e catalogadas como impossíveis»
Mourinho e as declarações do vice-presidente do Fenerbahçe: «Acreditem, não sei quem é...»
«Acho que sou o único que tem o nome numa rua em Setúbal, se calhar significa alguma coisa»
«Amanhã a equipa da casa vai sentir o apoio, força e paixão dos seus adeptos»