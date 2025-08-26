Na véspera do Benfica-Fenerbahçe, um jogo decisivo para a entrada na Liga dos Campeões para as duas equipas, José Mourinho apresentou-se aos jornalistas no Estádio da Luz, em Lisboa, para antever o encontro.

Uma conferência de imprensa em que o técnico português apresentou-se algo cabisbaixo, com algumas críticas implícitas para dentro do clube (dirigidas, por exemplo, ao vice-presidente Hamdi Akin ou à falta de qualidade do plantel). Porém, já depois de levantar-se da mesa e longe dos microfones, esboçou um sorriso.

Olhou para os jornalistas e atirou: «Amanhã é ganhar, ou empatar e vencer no penáltis». As televisões não captaram o momento, mas os jornalistas presentes gravaram a frase em áudio (prática habitual das conferências de imprensa).

Arrancou uma gargalhada da sala e foi-se embora. Um momento que demonstra confiança do treinador numa passagem para a fase final da Champions 17 anos depois, embora até aí a linguagem corporal de Mourinho tenha dito o contrário.

O Benfica recebe o Fenerbahçe pelas 20 horas desta quarta-feira, na segunda mão do play-off de acesso fase de Liga da Champions. O jogo da primeira mão terminou empatado a zero.