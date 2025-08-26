José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Num momento insólito, Mourinho disse não conhecer o vice-presidente do seu clube, Hamdi Akin, após este ter falado à imprensa sobre a possível transferência de Kerem Aktürkoglu e outros temas.

«Eu acredito, você é ou não, eu não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. As declarações que ele fez relativamente à dificuldade ou à facilidade do jogo de amanhã, ou relativamente a mercado... Eu desconheço a pessoa e desconheço a sua influência ou a sua importância na estrutura do clube. Porque, para mim, na estrutura do clube, nunca me foi apresentado como... Não sei quem é. Não sei quem é. Os nomes fazem um bocadinho de confusão, mas não sei quem é.»