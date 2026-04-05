VÍDEO: Aktürkoglu decide Fenerbahçe-Besiktas com golo aos 90+11
Ex-Benfica saltou do banco e fez a festa com Ederson, Nélson Semedo e Talisca. Ricardo Esgaio também venceu
O Fenerbahçe venceu na receção ao Besiktas, na tarde deste domingo (1-0). Neste duelo da 28.ª jornada do campeonato, Ederson, Nélson Semedo e Talisca – trio ex-Benfica – foram titulares nos anfitriões, enquanto Aktürkoglu (ex-Benfica) saltou do banco aos 62 minutos.
No Besiktas, Kökcü (ex-Benfica) foi totalista. Por sua vez, o central Tiago Djaló (ex-FC Porto) e o avançado Jota Silva (ex-Vitória de Guimarães) não saíram do banco.
Depois de o Fenerbahçe ver a vantagem anulada aos 56 minutos, por fora de jogo, Aktürkoglu capitalizou um penálti aos 90+11 minutos, decidindo o duelo. O extremo acumula 12 golos e sete assistências nesta época.
Enquanto o Fenerbahçe ocupa o segundo lugar, com 63 pontos, o Besiktas é quatro, com 52. Na liderança com 64 pontos continua o tricampeão em título, o Galatasaray, que, no sábado, perdeu na visita ao terceiro classificado, o Trabzonspor (2-1).
Também neste domingo, o lateral Ricardo Esgaio (ex-Sporting) foi totalista na vitória caseira do Karagumruk sobre o Rizespor (2-1). Ainda que no 18.º e último lugar, a equipa de Esgaio regista 20 pontos, a cinco de zona segura. Por sua vez, o Rizespor é 12.º colocado, com 30 pontos.
Maç Sonucu https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor pic.twitter.com/u6xsXF7khi— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 5, 2026