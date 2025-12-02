O colombiano Jhon Durán marcou aos 90+5 minutos e empatou o duelo entre Fenerbahçe e Galatasaray (1-1), nesta segunda-feira. Movido pela euforia, o avançado do Fenerbahçe dirigiu-se aos adeptos do rival e colocou as mãos nos genitais. Por isso, o Galatasaray vai avançar com uma queixa junto da federação turca.

Apesar do empate, o Galatasaray – tricampeão em título – lidera o campeonato com 33 pontos, um de vantagem sobre o Fenerbahçe.

