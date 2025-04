Na sequência do episódio entre José Mourinho e Okan Buruk, treinador do Galatasaray, no final do duelo na Taça, o rival do Fenerbahçe recorreu às redes sociais para ridicularizar o treinador português.

O Fenerbahçe foi eliminado nos “quartos” da Taça da Turquia, ao perder na receção ao Galatasaray (1-2).