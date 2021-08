O Fenerbahçe, orientado por Vítor Pereira, carimbou o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa com uma goleada por 5-2 em casa do HJK, no play-off de apuramento.



Depois de ter vencido por 1-0 na primeira mão, o conjunto turco teve em Enner Valencia a principal figura. O avançado equatoriano marcou um hat-trick (11m, 14m e 52m). Os finlandeses marcaram por Riski (27m e 88m) e encurtaram a diferença no marcador para apenas um golo.



Nos instantes finais Sanliturk e um autogolo de Peltola permitiram à equipa do técnico português chegar à goleada.



Quem também seguiu para a fase de grupos foi o Rangers. Após uma vitória por 1-0 em Glasgow, os campeões da Escócia empataram sem golos na visita ao terreno do Alashkert.



Por último, o Rapid Viena bateu o Zorya por 3-2, na Ucrânia e selou a passagem à fase de grupos.



Os melhores momentos do HJK-Fenerbahçe: