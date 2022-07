João Pedro Galvão é o mais recente reforço do Fenerbahçe, de Jorge Jesus.

O internacional italiano deixou o Cagliari, clube que representou nas últimas oito temporadas, e assinou um contrato válido com o emblema turco para as próximas três épocas.

O avançado de 30 anos, refira-se, é uma cara conhecida do futebol português: jogou no Vitória de Guimarães e no Estoril.

Agora, reforça a equipa orientada por Jesus, onde será companheiro de equipas de Bruma e Miguel Crespo.