Foi sofrido e até dramático, mas o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, somou esta segunda-feira a segunda vitória consecutiva no campeonato turco, frente ao Umraniyespor (2-1).

A jogar fora de portas, a equipa do técnico português marcou em cima do intervalo, por Enner Valencia, mas o lance foi prontamente anulado por fora de jogo.

A partida ameaçava arrastar-se para um nulo que não interessava a nenhuma das partes, mas Michy Batshuayi abriu as hostilidades aos 73 minutos, depois de fugir nas costas da defensiva adversária.

Mas a vantagem não durou muito. Aos 78 minutos, Umut Nayir fez o 1-1, aproveitando uma perda de bola de Enner Valencia.

A um minuto dos 90, Valencia redimiu-se: o cruzamento para a área tinha como destino Batshuayi, mas Glumac, na ânsia de cortar a bola, acabou por fazer autogolo. O árbitro anulou num primeiro momento o golo, supostamente por uma falta no início da jogada, mas reverteu a decisão depois de ouvir o VAR.

Mas o drama não acabou aí.

Aos 90+8 minutos, Batshuayi queixou-se de uma falta a meio-campo e desistiu da bola. os jogadores do Fener ficaram na expectativa, o árbitro nada assinalou e a jogada continuou... até ao golo de Nayir.

Só que voltou a haver VAR: o juiz do encontro foi novamente chamado ao monitor do videoarbitro e reverteu a decisão, devido à tal falta sobre Batshuayi.

Com este resultado, e decorridas 20 jornadas do campeonato, o Fenerbahçe continua no segundo lugar do campeonato, a quatro pontos do líder Galatasaray. O Umraniyespor continua no último lugar, com 14 pontos.

À mesma hora, o Ankaragucu, de Pedrinho, venceu (1-0) em casa do Konyaspor, de Bruno Paz. Zahid fez o único golo da partida aos 51 minutos.