O plantel do Fenerbahçe surpreendeu esta quinta-feira Mehmet Akif Agac, um jovem adepto de 15 anos que foi resgatado dos escombros após o sismo que atingiu a Turquia e a Síria.

O rapaz conheceu as instalações do clube de Istambul e conviveu durante alguns momentos com os jogadores, assim como teve a oportunidade de conhecer o treinador Jorge Jesus, que ofereceu uma camisola autografada.

Percorra a galeria associada e veja como foi o encontro de Jesus com Mehmet.