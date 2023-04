Foi sofrido, mas o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, manteve-se vivo na perseguição ao líder Galatasaray, depois de vencer na receção ao Ankaragucu, por 2-1.

Com Pedrinho no banco, a equipa de Ankara adiantou-se no marcador a dez minutos dos 90, deixando a equipa de Jesus em maus lençóis.

Mas Enner Valencia começou por atenuar o problema aos 87 minutos, de penálti, e o problema foi mesmo resolvido aos 90+7 minutos, por um português: foi Miguel Crespo a dar a vitória o Fener.

Com este resultado, o Fenerbahçe segue a seis pontos do líder Galatasaray, decorridas 27 jornadas do campeonato turco.