Com os campeonatos parados, o Fenerbahçe tem aproveitado para realizar várias ações de solidariedade a favor das vítimas do sismo que abalou a Turquia e a Síria.

Esta segunda-feira, o emblema de Istambul partilhou a videochamada do capitão Mert Hakan Yandaş com o jovem Efe, um adepto que sobreviveu ao terramoto e está agora em recuperação no hospital. O médio do Fenerbahçe mostrou-lhe as instalações do clube e, através do telemóvel, levou-o a conhecer o treinador Jorge Jesus.

Apesar de não se conseguir pronunciar em turco, o técnico português cumprimentou o jovem adepto e enviou um beijo, num momento de ternura e emoção.

