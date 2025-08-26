José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Mourinho rejeitou qualquer interesse do clube em Geny Catamo, atleta do Sporting.

Mercado do Fenerbahçe

«Eu sobre mercado 'topo' pouco, trabalho com os jogadores que tenho. Como vocês já perceberam, desde o último jogo com o Feyenoord até hoje não tivemos nenhum jogador adicioal disponível para jogar estes dois jogos fundamentais. Os dois jogadores que foram contratados, aconteceu um dia ou dois dias depois do fecho do mercado e acho que isso retira imediatamente o rótulo de que a coisa mais importante que há para jogar é a eliminatória contra o Benfica. Se fosse assim, esses jogadores teriam chegado seguramente em condições de poderem jogar contra o Benfica nos dois jogos.»

Alegado interesse em Geny Catamo

«Eu acho que o Geny Catamo não está na lista do Fenerbahçe. Honestamente, acho que nem há nenhuma lista. Honestamente, acho que nenhum jogador vai entrar agora depois desta eliminatória. Seria um bocadinho um contrassenso, porque normalmente o investimento é feito para se atingir um determinado objetivo. Se nós atingimos esse objetivo, é um bocadinho um contrassenso que depois existe alguma coisa depois disso. Portanto, acho que não existe nada com o Geny Catamo.»