Além de ter falado sobre o desempenho da Seleção Nacional no Euro 2024, José Mourinho foi ainda questionado pela SportTV sobre o que o Fenerbahçe poderá fazer neste mercado de transferências.

O técnico da equipa turca foi diretamente perguntado sobre se algum jogador que atua em Portugal pode juntar-se ao Fener e descartou essa possibilidade.

«Os jogadores do nosso campeonato que me convencem e que gostaria de ter cá estão fora das nossas possibilidades. Eventualmente a Turquia estará também fora daquilo que são as ambições dos jogadores mais jovens. Por exemplo, o João Neves nunca viria para o Fenerbahçe neste momento da carreira», afirmou.

«E a grande dificuldade que nós temos agora é que o mercado acabou de abrir e tudo aquilo que se queira fazer à pressão custa dinheiro. Para nós é um bocadinho difícil», acrescentou.

Depois, Mourinho abordou ainda a eliminatória do Fenerbahçe na Liga dos Campeões, na qual vai defrontar os suíços do Lugano: «Queremos obviamente ganhar a primeira eliminatória da Liga dos Campeões, mas como dizia aos turcos, felizmente o segundo jogo é em casa e, no nosso caso, Istambul pesa e Istambul joga. Vamos ver se nos aguentamos no primeiro jogo para depois no segundo irmos com tudo.»