José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Mourinho não quis prever o onze inicial das águias e até deixou no ar uma crítica à direção pela falta de jogadores disponíveis.

Previsão do onze do Benfica

«O Bruno é um treinador feliz, um treinador que tem mil opções. Tem tantos jogadores de qualidade. Dá-lhe a possibilidade de jogar como ele quer, de criar diferente dinâmicas, seja do ponto de vista defensivo, seja ofensivo. Ele tem um plantel com muitas, muitas opções. Ele pode alterar surpreendentemente um jogador, uma dinâmica, um desenho em campo... Pode perfeitamente fazer isso. Mais fácil de analisar o Fenerbahçe, prever o Fenerbahçe, do que nós prevermos o Benfica.»

«Não quero ser mentiroso, não quero que depois vocês comecem a dizer que estou a fazer mind games. O Fenerbahçe não é muito difícil de decifrar. As opções são poucas. Vocês viram que no último jogo do campeonato eu fiz ali duas ou três modificações para tentar proteger dois ou três jogadores que estão um bocadinho mais sobrecarregados. É lógico que o Amrabat e que o Szimansky que não jogaram no sábado passado, foi com a intenção de poderem jogar amanhã e correr muito e estarem mais disponíveis ao trabalho do que se tivessem acumulação de jogos. Mas nós não temos muitas opções para fazer coisas diferentes.»