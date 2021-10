Após a vitória do Fenerbahçe frente ao Kasimpasa (2-1), no domingo, Vítor Pereira decidiu recordar o número elevado de lesões no plantel dos canários amarelos.



O treinador português terminou a sua reflexão com uma mensagem forte: «Com dez jogadores lesionados, estamos na primeira posição», atirou Vítor Pereira, numa mensagem que está a tornar-se viral entre os seguidores do Fenerbahçe.



O Fenerbahçe lidera o campeonato turco à oitava jornada, com um ponto de vantagem sobre o Trabzonspor e dois sobre o Besiktas. Na fase de grupos da Liga Europa, empatou com o Eintracht Frankfurt na Alemanha (1-1) e perdeu em casa com o Olympiakos (0-3).



Veja o vídeo: