José Mourinho analisou a derrota do Fenerbahçe ante o Benfica, por 1-0, nesta quarta-feira, que carimbou a eliminação dos turcos da Liga dos Campeões. Após muito se falar sobre a relação entre Mourinho e Bruno Lage, ambos setubalenses, o mais experiente dos dois teceu elogios.

Bloqueios nas bolas paradas

«Eu, honestamente, a perder o 1-0 no intervalo, não estava contente de estar a perder. Deu-me a possibilidade, no intervalo, de mudar, de conversar, de tentar fazer ver os problemas que havia na primeira parte. A diferentes níveis, inclusive nas bolas paradas. Não me recordo que treinador é que foi, mas há algumas semanas alguém falou nisso - antes de começar a competição de grupos, seja na Champions, seja na Liga Europa, seja na Liga Conferência, acho que tem-se de esclarecer se são permitidos ou não os bloqueios. Porque agora é só bloqueio, bloqueio, bloqueio e as coisas não são muito claras. A equipa que ataca tem vantagem, porque a equipa que defende também está sempre no limite.»

Repescagem para a Liga Europa

«O Fenerbahçe não ganha um campeonato há não sei quantos anos. É sempre o nosso objetivo. Obviamente que a Liga Europa é uma competição mais adaptada ao nosso potencial. Nós no passado fizemos uma boa edição, fomos eliminados nos penáltis depois de um jogo brilhante em Glasgow, estivemos muito perto de chegar às meias-finais. Agora voltamos à Liga Europa mas está lá o FC Porto, que é uma boa equipa.»

Exibição decisiva de Akturkoglu

«Eu disse antes do jogo que ele é um jogador do Benfica, é um jogador que faz o seu trabalho como profissional, jogou lá, jogou cá, não vejo nenhuma anormalidade nisso. É um ótimo jogador, fez o golo do Benfica e não consegui encontrar nada de estranho nisso.»

Opções de Bruno Lage

«Dependendo das opções que se tem, é preciso decidir bem. É preciso não ter medo de tomar decisões e, se calhar, o Bruno tomou decisões um pouco populares. Se as coisas corressem mal, seguramente os milhões de treinadores de bancada que existem em todo o mundo, neste caso em Portugal, caíriam forte sobre ele. Teve a personalidade de tomar as decisões das quais ele acreditava e não em decisões mais populares. Eu acho que ele respeitou o Fenerbahçe tanto fora como em casa, e obviamente que eles foram melhores e mereceram ganhar.»