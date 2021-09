Jogo de loucos em Frankfurt. O Fenerbahçe iniciou a participação no grupo D da Liga Europa com um empate (1-1) ante o Eintracht.



A equipa treinada por Vítor Pereira colocou-se a vencer logo aos dez minutos. Mesut Ozil aproveitou uma defesa incompleta de Trapp a remate de Rossi para fazer o 0-1. O lance foi analisado e confirmado pelo VAR.



O golo do empate germânico surgiu em cima do intervalo e foi anotado por Sam Lammers depois de um cruzamento de Kostic.



Apesar do Eintracht ter estado por cima na segunda parte, foi o emblema turco quem dispôs de uma soberana ocasião para chegar ao triunfo. No entanto, Trapp defendeu a grande penalidade batida por Pelkas. O Fenerbahçe ainda marcou na recarga por Berisha, mas o lance foi anulado pelo VAR, visto que o jogador já estava dentro da área antes da cobrança do penálti.



Gonçalo Paciência assistiu ao encontro no banco de suplentes e no final do jogo trocou um cumprimento com Vítor Pereira, não escondendo o sorriso.



No outro jogo deste grupo, o Olympiakos bateu o Antuérpia por 2-1 graças a um golo do ex-FC Porto e Paços de Ferreira, Oleg.



O internacional moldavo deu assim o triunfo ao campeão grego orientado por Pedro Martins depois de El Arabi e Samatta terem marcado.



Por sua vez, o Monaco sofreu, mas derrotou o Sturm Graz no Principado por 1-0.



Niko Kovac lançou de início Gelson Martins e foi, curiosamente, o português a estar envolvido nas melhores oportunidades da primeira parte. Perante o nulo ao intervalo, o treinador dos monegascos deixou o extremo no balneário, assim como Jakobs e Isidor, e lançou Caio Henrique, Golovin e Fàbregas.



O Monaco cresceu, sufocou o conjunto austríaco e acabou por marcar por Diatta, aos 66 minutos. Os franceses lideram assim o grupo B depois de PSV e Real Sociedad terem empatado a duas bolas.



A formação de Eindhoven esteve a vencer graças a um golo de Gotze, aos 32 minutos, mas permitiu a reviravolta basca ainda na primeira parte: marcaram Januzaj e Isak. No arranque da etapa complementar, Gapko igualou a contenda e Roger Schmidt foi à procura da vitória, lançando o estreante Carlos Vinícius.



Apesar de oportunidades para ambas as equipas, a igualdade manteve-se até final.



Nota ainda para o empate entre Leicester, de Ricardo Pereira, e o Nápoles, de Mário Rui. Os «foxes» tiveram dois golos de vantagem - anotados por Ayoze Pérez e Barnes -, mas Osimhen bisou e ofereceu um ponto aos italianos.



Todos os resultados dos jogos desta quinta-feira da Liga Europa:



Monaco-Sturm Graz, 1-0

Leicester-Nápoles, 2-2

PSV-Real Sociedad, 2-2

Rangers-Lyon, 0-2

Olympiakos-Antuérpia, 2-1

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe, 1-1

Brondby-Sparta Praga, 0-0

Rapid Viena-Genk, 0-1

Midtjylland-Ludogorets, 1-1

Lokomotiv Moscovo-Marselha, 1-1

Bayer Leverkusen-Ferencváros, 2-1

Galatasaray-Lazio, 1-0

Dínamo Zagreb-West Ham, 0-2

Betis-Celtic, 4-3

Estrela Vermelha-Sp. Braga, 2-1