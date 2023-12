O Fenerbahçe quebrou na quinta-feira a invencibilidade do Real Madrid na Euroliga, e fê-lo com muita emoção à mistura.

Depois de um empate a 87 no tempo regulamentar, o jogo decidiu-se com recurso a prolongamento: o Real vencia a sete segundos do fim, mas a equipa turca, a pressionar alto, conseguiu recuperar a bola junto ao cesto e marcar os dois pontos que permitiram ganhar a partida.

Num pavilhão cheio, o ambiente foi à loucura, com as celebrações dos adeptos do clube de Istambul.

Com este resultado, o Fenerbahçe está agora na sétima posição, com seis vitórias e cinco derrotas, ao passo que o Real Madrid é líder, com dez triunfos e um desaire.