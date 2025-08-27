Anderson Talisca, jogador do Fenerbahçe, em declarações aos jornalistas na zona mista após o jogo com o Benfica na Luz:

Jogador brasileiro foi expulso por acumulação de amarelos

«O mister tinha falado sobre o árbitro, que complicou um jogo nosso na Liga Europa no ano passado com o Rangers e agora voltou a fazê-lo. Eu nem estava a ver o Barrenechea e ele entendeu que foi falta.»

Regresso a uma casa que já foi a dele

«Foi tranquilo voltar. Bonito como sempre. O que espero desta época do Benfica? Que ganhe. Tem de ganhar! Quando eu estava aqui, ganhava.»