A menos de uma hora do jogo no reduto do Kasimpasa, a contar para a ronda inaugural da Taça da Turquia, o Fenerbahçe defendeu José Mourinho das vozes críticas. Na tarde desta quinta-feira, o emblema recorreu às redes sociais para visar o comentador Ertem Şener.

«Tentou levar as críticas ao nosso treinador por outro rumo, de forma rude, com o objetivo de acumular interações nas redes sociais. Excedeu os limites. Ninguém fala do nosso treinador dessa forma, sendo insolente e desrespeitoso», lê-se.

Na origem deste assunto estão críticas de José Mourinho aos programas de Ertem Şener. Na resposta, o comentador acusou o treinador de «conquistar títulos colocando os dedos nos olhos do povo», desafiando o português a elevar-se ao nível da Turquia.

Zorunlu Açıklama



Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun futbol dinamikleri hakkında yaptığı haklı eleştirisini, sosyal medyada etkileşim alma hedefiyle üslupsuz şekilde farklı zemine taşımaya çalışan Ertem Şener, haddini ve sınırını aşmıştır.



Já nesta quarta-feira, José Mourinho esteve em destaque nas redes sociais por críticas à arbitragem, a propósito do jogo entre Galatasaray e o Basaksehir, na Taça.