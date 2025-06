O Fenerbahçe anunciou esta segunda-feira que cessou o contrato que tinha com o diretor desportivo Mário Branco.

O dirigente português de 49 anos conta com passagens por várias equipas europeias. A saber: o PAOK Salónica, da Grécia, o Hadjuk Split, da Croácia, bem como os romenos do Astra Giorgiu e do Astra Ploiesti.

Em Portugal, esteve ao serviço do Leixões [2009 a 2011], Estoril [2012 a 2016] e mais recentemente do Famalicão na temporada 2020/21, sempre como diretor desportivo.

Agora, Mário Branco está de saída do clube turco, que é orientado pelo técnico português José Mourinho.

Leia aqui o comunicado do Fenerbahçe na íntegra:

«Separámo-nos do Sr. Mário Branco, que entrou para o Fenerbahçe como Diretor de Operações de Futebol a 14 de junho de 2022 e assumiu o cargo de Diretor Desportivo a partir de 1 de julho de 2023.

Durante o seu mandato, o Sr. Branco contribuiu significativamente para o nosso ramo de futebol em muitas áreas, desde o planeamento do plantel da nossa equipa de futebol A nas épocas de 2023-2024 e 2024-2025 até aos processos de transferência, desde a gestão das organizações durante a época até à formação da estrutura técnica.

Agradecemos os seus serviços ao nosso clube e desejamos-lhe saúde, felicidade e sucesso na nova fase da sua carreira.»