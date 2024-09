Serhat Akin, antigo internacional turco e figura carismática nas hostes do Fenerbahçe, foi baleado no pé na noite de quinta-feira, horas após a vitória dos comandados de José Mourinho sobre os belgas do Saint-Gilloise (2-1), na ronda inaugural da Liga Europa.

Agora dedicado ao comentário, Akin, de 43 anos, saiu do estúdio acompanhado, mas, quando se dirigia para o carro, foi baleado por um indivíduo que escapou numa mota. O incidente aconteceu no bairro de Beykoz, em Istambul.

Ainda que hospitalizado, o antigo jogador encontra-se estável. A primeira intervenção cirúrgica decorreu sem complicações, pelo que nova operação deverá decorrer durante o fim de semana.

Face à publicação de Akin nas redes sociais, na qual revela as pernas ensanguentadas, a federação turca exigiu punições: «Condenamos veementemente o ataque hediondo e desejamos uma rápida recuperação. Esperamos que os autores sejam levados à justiça o mais depressa possível».