Nos minutos que se seguiram ao jogo entre Fenerbahçe e Kasimpasa (0-3), na ronda inaugural da Taça da Turquia, José Mourinho foi rodeado por jogadores da casa. Como tal, o treinador português discursou e distribuiu cumprimentos.

O regresso à Liga está agendado para a tarde de segunda-feira (17h), no reduto do Konyaspor (13.º). O Fenerbahçe está na vice-liderança, a oito pontos do Galatasaray.

Ora veja o momento entre Mourinho e os jogadores do Kasimpasa.