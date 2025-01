Horas depois do empate frente ao Midtjylland (2-2), José Mourinho pediu clemência aos dinamarqueses.

«Por favor, deixem-nos dormir, temos um jogo no domingo», escreveu nas redes sociais.

Sem sorte, José Mourinho viu-se obrigado a passear: «Sem dormir, uma caminhada em paz».

Entretanto, no regresso a Istambul, o treinador português publicou duas imagens, uma a descansar, a outra a estudar o Rizespor, o referido adversário de domingo (16h).

A equipa de José Mourinho conhece, esta sexta-feira, o adversário no playoff de acesso aos «oitavos» da Liga Europa. No campeonato, ocupam a vice-liderança, a seis pontos do Galatasaray.