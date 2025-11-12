Estavam reunidas as condições ideais para os portugueses poderem assistir esta quarta-feira a uma aurora boreal sem ter de sair do país, mas a depressão Claudia, atualmente a fustigar o país, pode anular o efeito do atrativo fenómeno característico dos países nórdicos.

Um fenómeno que foi detetado pelo Serviço Geológico Britânico [BGS]. «As previsões atuais sugerem que uma segunda tempestade, alimentada pela primeira, resultará na maior tempestade solar a atingir o nosso planeta em mais de duas décadas. Os cientistas acreditam que ela tem potencial para atingir o nível máximo G5 na escala de tempestades da NOAA», refere o organismo britânico.

À CNN Portugal, o geofísico Jorge Cruz, do IPMA, explica que as tempestades solares podem permitir a visualização de auroras boreais «em latitudes mais baixas que o habitual».

«Se tivéssemos bom tempo, no norte do país, seria possível que se conseguissem ver auroras boreais. É uma possibilidade, não é garantido», explicou o geofísico.

O problema será mesmo o tempo. O IPMA prevê que a depressão Claudia permaneça quase estacionária até ao fim de semana, trazendo chuva persistente, por vezes forte, acompanhada de trovoadas e, a partir de quinta-feira, também granizo.

As tempestades solares, contudo, não trazem apenas fenómenos espetaculares e bem-vindos.

«Podemos ter instabilidades nas redes elétricas e outros sistemas de transmissão de energia, perturbações nas comunicações de rádio e de alta frequência e erros ou degradação dos sistemas de navegação GPS», explicou ainda Jorge Cruz.