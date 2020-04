Antes de mais é preciso dizer que a quarentena dos jogadores de futebol não é propriamente uma quarentena normal, porque eles também não têm casa normais. Em grandes mansões, com muito espaço ao livre, os jogadores divertem-se a treinar, a fazer jogos de futevólei, a jogar basquetebol (como João Félix) ou a brincar com a família. Mas no essencial, a quarentena é igual: é feita de isolamento social. Venha daí ver como ocupam o tempo.