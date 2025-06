Matheus Cunha, primeiro reforço de Ruben Amorim para a temporada 2025/26, está de férias no Brasil e aproveitou para matar saudades das peladinhas de rua, na sua cidade natal, em João Pessoa.

O internacional brasileiro, que custou mais de 74 milhões de euros ao Manchester United, depois de uma boa época no Wolverhampton, convocou os amigos para um animado cinco-para-cinco e mostra o seu lado mais humilde, em tronco nu e com uma felicidade contagiante.

Reparem no pormenor da primorosa assistência no final do vídeo.