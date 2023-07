Fernando Diniz foi anunciado como selecionador interino do Brasil, assumindo o cargo até junho de 2024, e lidou com a reação dos adeptos do Fluminense no primeiro jogo após o anúncio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O treinador, que vai orientar simultaneamente a seleção e o Flu, foi confrontando com vaias dos adeptos quando o seu nome foi anunciado antes do duelo com o Internacional (2-0), na 14.ª jornada do Brasileirão.

Porém, no final do encontro, Fernando Diniz decidiu dirigir-se à bancada de onde vieram os maiores protestos, fez uma vénia em sinal de agradecimento e...foi aplaudido pelos mesmos adeptos que o vairam.

O futebol é um lugar estranho, não é?